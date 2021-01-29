Российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута

Российский боксер Павел Силягин одержал легкую победу над соперником из Венесуэлы Омаром Гарсией. Уже в первом раунде Силягин, пропустивший перед этом удар в голову, разозлился и обрушил на соперника целую серию ударов, в результате чего Гарсия оказался на канвасе без чувств.

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Силягин одержал седьмую победу на профессиональном ринге и пятую – досрочно. А вот для Гарсии это поражение оказалось уже пятым при 16 победах.

Напомним, сегодня в рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II боец сложился, как резиновый после мощного удара в челюсть. Невероятно эффектный нокаут провел россиянин Бейбулат Исаев.

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

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А бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.

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