Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удара

Видео эффектного нокаута в поединке двух дебютантов смешанных единоборств

Иракский боец смешанных единоборств Мортаза одержал эффектную победу над Абдулой Самадом на турнире Cage Fighting League 1 в Сулеймании. Для победы ему хватило всего 15 секунд и одного удара, но Самаде пропущенный лоу-кик обошелся слишком дорого.

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Интересно, что для обоих спортсменов это был дебют в смешанных единоборствах.

Ранее мы писали, что боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу. Удивительно, но после такого сокрушительного удара Лю Янин сумел подняться на ноги.

Также мы сообщали, что во время турнира в Москве российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута. Омар Гарсия не выдержал серию ударов от Павла Силягина.

А в рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II боец сложился, как резиновый, после мощного удара в челюсть. Невероятно эффектный нокаут провел россиянин Бейбулат Исаев.

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