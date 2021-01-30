Сексуальная спортсменка разделась, чтобы похвастаться новыми тату

Боец смешанных единоборств Рика Исигэ из Таиланда вынуждена была сняться топлес, чтобы продемонстрировать фанатам татуировки.

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31-летняя Исигэ показала подписчикам в Instagram новые тату на локте и теле. Спортсменка отметила, что рада новым рисункам.

Исигэ известна по выступлениям в One Championship. Она представляет промоушен с 2017 года и успела провести восемь поединков. На ее счету четыре победы и четыре поражения.

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