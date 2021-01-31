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Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару

31 січня, 11:45

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відео ефектного нокауту в поєдинку двох дебютантів змішаних єдиноборств

Іракський боєць змішаних єдиноборств Мортаза здобув ефектну перемогу над Абдулою Самадом на турнірі Cage Fighting League 1 в Сулейманії. Для перемоги йому вистачило всього 15 секунд і одного удару, але Самаду пропущений лоу-кік обійшовся занадто дорого.

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Цікаво, що для обох спортсменів це був дебют в змішаних єдиноборствах.

Раніше ми писали, що боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу. Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги.

Також ми повідомляли, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту . Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

А в рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II боєць склався, як гумовий, після потужного удару в щелепу. Неймовірно ефектний нокаут провів росіянин Бейбулат Ісаєв.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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