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Что вообще происходит? Жена Порье после боя пошла в раздевалку Конора

30 января, 15:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джоли поблагодарила бойца за благотворительность

На прошлых выходных в Абу-Даби прошел бойцовский вечер UFC 257. В главном поединке Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом.

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После поединка жена Порье Джоли пришла в раздевалку Конора. Джоли поблагодарила Макгрегора за пожертвование в фонд Good Fight в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, что многие считают Порье самым щедрым бойцом лиги. Вот как Дастин помогает людям!

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  • После боев он продает всю свою амуницию и отдает деньги нуждающимся.
  • Помогает обеспечить чистой питьевой водой детей пигмеев в Уганде.
  • Во время пандемии COVID-19 фонд Порье пожертвовал 1000 обедов сотрудникам трех крупных больниц в его родном районе Лафайетт.
  • Помогал семье полицейского, которого застрелили во время ограбления в Лафайетте. У него остались жена и 3 дочери.
  • Купил компьютеры и рюкзаки для 500 учеников школы в Лафайетте. Построили игровую площадку для детей-инвалидов при начальной школе.

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Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье
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