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Що взагалі відбувається? Дружина Пор'є після бою пішла в роздягальню Конора

30 січня, 15:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джолі подякувала бійцю за благодійність

На минулих вихідних в Абу-Дабі відбувся бійцівський вечір UFC 257. У головному поєдинку Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є нокаутом.

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Після поєдинку дружина Пор'є Джолі прийшла в роздягальню Конора. Джолі подякувала Макгрегору за пожертвування в фонд Good Fight у розмірі 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, що більшість вважає Пор'є найщедрішим бійцем ліги. Ось як Дастін допомагає людям!

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  • Після боїв він продає всю свою амуніцію і віддає гроші нужденним.
  • Допомагає забезпечити чистою питною водою дітей пігмеїв в Уганді.
  • Під час пандемії COVID-19 фонд Пор'є пожертвував 1000 обідів співробітникам трьох великих лікарень в його рідному районі Лафаєтт.
  • Допомагав сім'ї поліцейського, якого застрелили під час пограбування в Лафаєтті. У нього залишилися дружина і 3 дочки.
  • Купив комп'ютери і рюкзаки для 500 учнів школи в Лафаєтті. Побудували ігровий майданчик для дітей-інвалідів при початковій школі.

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Раніше ми писали, що президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

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UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастин Порье
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