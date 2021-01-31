Дикий российский боец напал на соперника после поединка

Мусаев успел несколько раз ударить Юришича, пока его не оттянули

Российский боец Шамиль Мусаев напал на своего соперника Уроша Юришича из Словении на турнире KSW 58 в Польше. Мусаев одержал победу единогласным решением судей. Команде Юришича не понравился жест, который россиянин продемонстрировал после объявления победителя, а затем еще и отказался руку пожать, сообщают в Twitter Honeybadger44.

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Пока представители команд бойцов выясняли отношения на словах, сами спортсмены перешли от слов к делу и сошлись в рукопашном бою. Мусаев схватил соперника за туловище, а затем подставил ему подножку и завалил на канвас. Шамиль успел несколько раз ударить соперника, пока его не оттянули.

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