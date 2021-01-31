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Дикий российский боец напал на соперника после поединка

31 января, 13:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мусаев успел несколько раз ударить Юришича, пока его не оттянули

Российский боец Шамиль Мусаев напал на своего соперника Уроша Юришича из Словении на турнире KSW 58 в Польше. Мусаев одержал победу единогласным решением судей. Команде Юришича не понравился жест, который россиянин продемонстрировал после объявления победителя, а затем еще и отказался руку пожать, сообщают в Twitter Honeybadger44.

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Пока представители команд бойцов выясняли отношения на словах, сами спортсмены перешли от слов к делу и сошлись в рукопашном бою. Мусаев схватил соперника за туловище, а затем подставил ему подножку и завалил на канвас. Шамиль успел несколько раз ударить соперника, пока его не оттянули.

Ранее мы писали о нокауте в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удара. Видео эффектного нокаута в поединке двух дебютантов смешанных единоборств.

Напомним, боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу. Удивительно, но после такого сокрушительного удара Лю Янин сумел подняться на ноги.

Также мы сообщали, что во время турнира в Москве российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута. Омар Гарсия не выдержал серию ударов от Павла Силягина.

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драка MMA смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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