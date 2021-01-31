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Бійця нокаутували, а він навіть не помітив. Схопився і кинувся в атаку

31 січня, 14:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Можливо, рефері поспішив із зупинкою бою

Австрієць Даніель Торрес став новим чемпіоном KSW в напівлегкій вазі, перемігши француза Саладіна Парнаса менш ніж через дві хвилини після початку першого раунду на турнірі KSW 58 в Польщі. Торрес намагався дістати суперника правим хуком, кулак австрійця пролетів повз суперника, але ліктем він зачепив голову Парнаса.

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Цього було достатньо, щоб відправити француза в нокдаун. Саладін тієї ж миті впав головою вниз, проте через секунду схопився на ноги, ніби й не помітивши, що його нокаутували. Француз навіть мав намір кинутися в атаку, але його зупинив рефері.

Раніше ми писали, що на цьому турнірі дикий російський боєць напав на суперника після поєдинку. Мусаєв встиг кілька разів вдарити Юришича, поки його не відтягли.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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