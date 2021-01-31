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Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раунді

31 січня, 10:45

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Битва двох непереможних боксерів завершилася на користь більш досвідченого

Перспективний американський боксер Дермані Рок зазнав несподіваної поразки від свого співвітчизника Майкла Політе Коффі. 24-річний Рок до цього поєдинку не мав жодної поразки, вигравши всі свої 17 боїв, проте зустріч з таким же непереможним Коффі завершилася для нього нокаутом вже в другому раунді.

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Протягом другої трихвилинки Коффі двічі відправляв Рока на канвас. Після другого нокдауну рефері зупинив бій, адже навіть після першого падіння було ясно, що шансів вистояти у Дермані немає.

Коффі здобув 13-ту поспіль перемогу в кар'єрі (10-у – нокаутом) і, здавалося, повинен лякати топів суперважкої ваги, проте в його послужному списку важко знайти більш-менш знайомі імена. Та й той факт, що до 35 років він жодного разу не боксував за який-небудь пояс говорить багато про що. Правда, в професіоналах він виступає лише четвертий рік.

Раніше ми писали, що боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу. Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги.

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Також ми повідомляли, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту. Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

А в рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II боєць склався, як гумовий, після потужного удару в щелепу. Неймовірно ефектний нокаут провів росіянин Бейбулат Ісаєв.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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