Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг

Максим Продан провів поєдинок, який повинен був відбутися ще в жовтні

Чемпіон IBF International у напівсередній вазі українець Максим Продан (19-0-1, 15 КО) нарешті провів бій проти італійця Ніколи Крістофорі (11-3-2, 1 КО). На вечорі боксу в Мілані боєць з Чернівецької області здобув дострокову перемогу. Цей поєдинок повинен був відбутися ще в жовтні, але напередодні бою у Продана знайшли коронавірус.

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Довгоочікуваний бій для українця вийшов не дуже простим, але Максим виграв технічним нокаутом в 10-му раунді і захистив титул. Хоча кут Крістофорі був незадоволений рішенням рефері достроково закінчити поєдинок.

У фінальному раунді Продан включився і вибив у Крістофорі капу. Бій продовжився. Італієць послизнувся, але втримався на ногах і невиразно почав показувати рефері, що ринг необхідно витерти. У цей момент Продан кинувся добивати і розбив супернику обличчя. Рефері вирішив, що італієць приголомшений і зупинив бій, не розібравшись. "Драма в Мілані", – відгукується про поєдинок місцева преса.

Тепер 27-річний Продан здобув на професійному рингу 19 перемог (15 – нокаутом), ще один бій завершився нічиєю. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги українець на сайті boxrec.com займає 80-е місце. Всі свої бої він провів в Італії.

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У своєму попередньому бою ще в жовтні 2019 року могутній українець Продан виграв у Валлійського тер'єра роздільним рішеннямі також захистив титул.

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