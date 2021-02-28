Обнял соперника, а через пять секунд уничтожил: жестокий нокаут в MMA

Красивый поступок и эффектный нокаут стали украшением поединка в Беларуси

На турнире по смешанным единоборствам в Беларуси Contender series BFC местный боец Артем Лукьянов одержал эффектную победу над представителем Азербайджана Исмаилом Исрафиловым.

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Впрочем, бой ознаменовался не привычными припадками ненависти, а дружелюбными объятиями бойцов перед началом третьего и решающего раунда. Впрочем, сразу же после этого Лукьянов точным ударом отправил соперника в глубокий нокаут. Вот такое оно белорусское гостеприимство.

Полное видео боя Лукьянов – Исрафилов:

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Ранее мы писали, что украинский боец-сепаратист Никита Крылов проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC FIGHT NIGHT 186. Все судьи отдали предпочтение российскому бойцу.

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