Коліном в голову на льоту: визначено нокаут місяця в ММА

Корі Сендхаген за 28 секунд "вимкнув" свого суперника і отримав 50 тисяч доларів премії – дивіться, як це було

Авторитетний ресурс зі змішаних єдиноборств MMA Junkie визначив найкращий нокаут місяця, присудивши цю нагороду 28-річному американцю Корі Сендхагену за те, як на турнірі UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасі він "вимкнув" свого 39-річного співвітчизника Френкі Едгара.

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Уже на 28-й секунді поєдинку Сендхаген в ефектному стрибку коліном вдарив в голову Едгара, змусивши того в непритомному стані впасти на підлогу октагону.

Як ми писали раніше, за цей нокаут Сендхаген отримав від організаторів вечора бонус у 50 тисяч доларів.

"Нокаут, який запам'ятається на століття", – не втримався від захопленої оцінки один з телекоментаторів бою

Нокаут від Корі Сендхагена / Фото: Getty Images

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Додамо, що прізвисько Корі Сенхагена – "Сендмен", тобто "Пісочна людина". Цей міфічний персонаж сипав магічну пилюку в очі дітям, поки вони спали. Корі ж "сипле" ударами в голову своїм суперникам.

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Відзначимо, що цей трюк Сендхагена став другим за швидкістю нокаутом "летючим коліном" в історії UFC після удару, яким Хорхе Масвідаль "знищив" Бена Аскрена 2019 року вже на п'ятій секунді поєдинку.

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Еммануель Келгун. Нокаут в ММА Відео: Instagram

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