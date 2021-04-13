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Макгрегор скасував бій з Пор'є через скандал з пожертвуванням

13 квітня, 08:31

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ірландський боєць змішаних єдиноборств образився і не захотів втретє виходити в клітку проти американця, хоча поєдинок вже був призначений на липень

Несподіваний розвиток отримала історія протистояння двох знаменитих бійців UFC. Напередодні Пор'є звинуватив Макгрегора у брехні: мовляв, ірландець не зробив пожертву в фонд допомоги нужденним, яким завідує американець. Конор образився і не знайшов нічого кращого, як оголосити про скасування третього поєдинку проти Дастіна. Нагадаємо, призначений він був на 10 липня.

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Свій внесок Макгрегор мав зробити ще в січні, однак, за словами суперника, обіцяні 500 тисяч від нього так і не прийшли на рахунок. Тож уродженець Дубліна вирішив виходити проти кривдника. При цьому на своїй сторінці в Twitter Конор зловтішно пройшовся по Дастіну, обізвавши його селюком і стверджуючи, що "всі його гроші доходять, куди потрібно". А на 10 липня він знайде собі іншого суперника.

Цікаво, що Пор'є вже встиг відповісти коротким "ОК", красномовно прикріпивши до нього відео свого нокауту Макгрегора.

Макгрегор і Пор'є

Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

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Читайте також: Берінчик послав Макгрегора і залишиться в Броварах.

Дивіться, як вели себе Дастін і Конор на зважуванні:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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