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Бій Макгрегор – Пор'є все ж відбудеться, сварка бійців виявилася піаром

14 квітня, 15:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є розіграли спектакль зі своєю сваркою в соцмережах для залучення уваги до свого третього бою. UFC підтвердив, що бій відбудеться в намічений строк

UFC підтвердив, що третій бій між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є відбудеться 10 липня, незважаючи на заяву Конора про зрив поєдинку. Бій пройде в рамках шоу UFC 264, який прийме Лас-Вегас.

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Напередодні між бійцями виник конфлікт в соцмережах. Пор'є написав, що Конор не дотримав обіцянку перерахувати 500 тисяч доларів в його благодійний фонд. Макгрегор відповів, що не зобов'язаний нічого перераховувати, якщо він не знає, куди далі підуть його гроші. А потім і зовсім написав, що бій відміняється, повідомляє sporf.com.

Нагадаємо, вперше бійці зустрілися у вересні 2014 року. Щоб вирубити Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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