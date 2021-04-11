Краще бути мертвим, ніж червоним: боєць ММА ненавидить комуністів

Роуз Намаюнас розповіла про свою мотивацію на бій з Вейлі Чжан

Колишня чемпіонка UFC в мінімальній вазі американка Роуз Намаюнас розповіла про мотивацію перед боєм з чемпіонкою Вейлі Чжан з Китаю. Поєдинок відбудеться 24 квітня на UFC 261 в Лас-Вегасі.

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"Прагнення до перемоги допомагає мені щоранку вставати і багато працювати. Я відчуваю, що цього разу мені є за що боротися, знаючи, яку систему вона представляє. Я намагалася згадати історію своєї родини, звідки ми родом. Я подивилася фільм "Інша команда мрії", щоб краще зрозуміти, за що ми боремося. Подивившись фільм, я зрозуміла – краще бути мертвим, ніж червоним.

Я не маю нічого особистого проти Чжан, але це чудова мотивація для мене: я борюся за свободу, я литовка, і в мене є американська мрія. Я візьму все це на бій" , – сказала Намаюнас.

28-річна Роуз Намаюнас народилася в сім'ї вихідців з Литви. Її батьки покинули країну відразу після розпаду СРСР і переїхали до США. У неї є чорний пояс з тхеквондо, чорний пояс з карате, коричневий пояс з бразильського джіу-джитсу. У змішаних єдиноборствах провела 16 боїв – 12 перемог і 4 поразки.

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