Лучше быть мертвым, чем красным: боец ММА ненавидит коммунистов

Роуз Намаюнас рассказала о своей мотивации на бой с Вэйли Чжан

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе американка Роуз Намаюнас рассказала о мотивации перед боем с чемпионкой Вэйли Чжан из Китая. Поединок состоится 24 апреля на UFC 261 в Лас-Вегасе.

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"Стремление к победе помогает мне каждое утро вставать и много работать. Я чувствую, что на этот раз мне есть за что бороться, зная, какую систему она представляет. Я пыталась вспомнить историю своей семьи, откуда мы родом. Я посмотрела фильм "Другая команда мечты", чтобы лучше понять, за что мы боремся. Посмотрев фильм, я поняла – лучше быть мертвым, чем красным.

Я не имею ничего личного против Чжан, но это отличная мотивация для меня: я борюсь за свободу, я литовка, и у меня есть американская мечта. Я возьму все это на бой", – сказала Намаюнас.

28-летняя Роуз Намаюнас родилась в семье выходцев из Литвы. Ее родители покинули страну сразу же после распада СССР и переехали в США. У нее есть черный пояс по тхэквондо, черный пояс по карате, коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В смешанных единоборствах провела 16 боев – 12 побед и 4 поражения.

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