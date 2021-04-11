Российского боксера отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере

Все решилось в шестом раунде

Российский боксер Сергей Липинец потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Джарону Эннису. Липинец грозился закрыть рот всем скептикам, кто не верил в его победу, но дальше слов дело не дошло.

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Уже в четвертом раунде Эннис отправил Липинца в нокдаун, а в шестом добил после серии ударов в голову.

Эннис одержал 27-ю победу на профессиональном ринге и еще на ризу не проигрывал. А Липинец впервые проиграл при 16 победах.

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