Російського боксера відправили в глухий нокаут: це його перша поразка в кар'єрі

Все вирішилося в шостому раунді

Російський боксер напівсередньої ваги Сергій Липинець зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись американцеві Джарону Еннісу. Липинець погрожував закрити рота всім скептикам, хто не вірив у його перемогу, але далі слів справа не дійшла.

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Уже в четвертому раунді Енніс відправив Липинця в нокдаун, а в шостому добив після серії ударів у голову.

Енніс здобув 27-ту перемогу на професійному рингу і ще ні разу не програвав. А Липинець зазнав першої поразки при 16 перемогах.

Раніше ми писали, що кікбоксер, який бив Усика, на його очах нокаутував хорвата. Дивіться, як Цотне Рогава вирубив хорвата Петера Мрвалжа в своєму дебютному бою на профі-рингу.

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