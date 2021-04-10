Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика

Вечер бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion в субботу, 10 апреля, отметился эффектным нокаутом от уроженца Червонограда Львовской области – представителя первого полусреднего веса Сергея Гука.
Незадолго до конца второго раунда 4-раундового поединка Гук серией ударов отправил своего соперника, киевлянина Андрея Руденко, под канаты ринга. За здоровье последнего стало откровенно страшно.
Благо, Руденко пришел в себя и поднялся. Правда, пока на ринг не вынесли стульчик, рефери пришлось обнять нокаутированного боксера, чтобы тот не упал.
Отметим, что для проспекта-левши Гука это четвертая победа в профи. И первая – добытая на родине. Три предыдущих поединка Сергей выиграл в Польше – все нокаутом.
Читайте также:
- Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков
- Вот так врубил! Появилось видео жуткого нокаута от Беринчика в любителях
- Легенду UFC вырубили ударом колена в голову
- Выбросил соперника за канаты: брутальный бой в MMA
- Убил соперника ударом в голову: видео ужасной трагедии на ринге
Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк