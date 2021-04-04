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Убил соперника ударом в голову: видео ужасной трагедии на ринге

4 апреля, 21:45

Елена Павлова Елена Павлова

Врачи в Эквадоре оказались бессильны спасти 25-летнего парня

Еще одна смерть спортсмена на ринге. В этот раз трагедия произошла на турнире по кикбоксингу в Эквадоре Pacific Cup. Ранее боксер умер после нокаута во время боя в Пакистане.

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25-летний боец Йоэль Кауаски пропустил мощный хай-кик в голову и потерял сознание на ринге. Персонал пытался оказать ему первую помощь на месте. Но, по данным El Norte, в зале не было подготовленных медработников. Спортсмена срочно доставили в больницу, но спасти жизнь парня медикам не удалось.

У Йоэля произошло кровоизлияние в ствол головного мозга, врачи были вынуждены отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких и объявить мертвым. А соперника Кауаски в Эквадоре может ожидать уголовная ответственность, как утверждают эквадорские пользователи в социальных сетях.

Ранее умер один из лучших боксеров всех времен. Марвин Хаглер семь лет владел чемпионским титулом.

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смерть умер нокаут кикбоксинг
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