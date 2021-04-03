Выбросил соперника за канаты: брутальный бой в MMA

Видео яркого поединка между Крисом Куртисом и Хуаном Мединой

Крис Куртис одержал победу над Хуаном Рамоном Грано Мединой на турнире по смешанным единоборствам iKon Fighting Federation 6. Бой выдался невероятно зрелищным и завершился уже в первом раунде.

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Сначала бойцы сошлись в партере в центре ринга. Куртис пытался отбиться от соперника и выбросил того за пределы ринга! Поединок пришлось приостановить, пока врачи осматривали бойца. Впрочем, Медина быстро получил медицинскую помощь и согласился продолжить поединок.

Однако долго в ринге не продержался – еще до завершения раунда Куртис зажал его в углу ринга и избивал, пока рефери не остановил бой.

Смотрите яркие нокауты:

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