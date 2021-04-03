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Российский боксер Папин в первом раунде забил "мешка" из Чехии

3 апреля, 08:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник россиянина потерпел 11-е поражение в карьере

Российский боксер Алексей Папин одержал легкую победу над малоизвестным Вацлавом Пейсаром из Чехии. Бой завершился уже в первом раунде. Сначала россиянин отправил соперника в нокдаун, а спустя несколько секунд, когда рефери разрешил продолжить бой, добил чеха окончательно.

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На счету Папина стало 13 побед при одном поражении. А в активе Пейсара 15 побед и 11 поражений. Папин ранее владел титулом IBF International в крузервейте, а сейчас занимает 11-место в мире в своем дивизионе по версии boxrec.

Смотрите яркие нокауты:

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бокс нокаут видео нокаута Алексей Папин

Источник: Сегодня|Спорт

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