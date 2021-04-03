Двухметрового бойца вырубили за 90 секунд: смотрите, как падало "Пугало"

Боец-гигант оказался не таким уж и страшным

"Чем больше шкаф, тем громче падает". Подтверждение знаменитому выражению нашлось на турнире Bellator 255, где двухметровый Тревор Гудде потерпел поражение от Романа Феральдо, который ниже него на 15 см.

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Бой продлился всего 90 секунд. Феральдо несколько раз отправил Гудде на настил ринга, пока рефери не сжалился над Тревором и не остановил бой.

Кстати, несмотря на рост в 2 метра, Гудде весит 77 кг и выступает в полусредней весовой категории и носит прозвище "Пугало".

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