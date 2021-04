Нурмагомедов победил без нокаута. Что произошло в Америке?

В Америке завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В одном из боев в октагон вышел двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов встретился с американским бойцом Майком Хэмелом. Бойцы прошли всю дистанцию. Усман выглядел уверенней, нанес гораздо больше ударов – 73 против 23, но Майк ни разу не был потрясен. В итоге победа Нурмагомедова единогласным решением судей – 29-28, 30-27, 30-27.

