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Викинув суперника за канати: брутальний бій в MMA

3 квітня, 12:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відео яскравого поєдинку між Крісом Куртісом і Хуаном Медіною

Кріс Куртіс здобув перемогу над Хуаном Рамоном Грано Медіною на турнірі зі змішаних єдиноборств iKon Fighting Federation 6. Бій видався неймовірно видовищним і завершився уже в першому раунді.

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Спочатку бійці зійшлися в партері в центрі рингу. Куртіс намагався відбитися від суперника і викинув того за межі рингу! Поєдинок довелося тимчасово зупинити, поки лікарі оглядали бійця. Втім, Медіна швидко отримав медичну допомогу і погодився продовжити поєдинок.

Однак довго в ринзі не протримався – ще до завершення раунду Куртіс затиснув його в кутку рингу і бив, поки рефері не зупинив бій.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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