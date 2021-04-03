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Нурмагомедов переміг без нокауту. Що сталося в Америці?

3 квітня, 08:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Усман виграв за очками у Майка Хемела

В Америці завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 255. В одному з боїв в октагон вийшов двоюрідний брат ексчемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

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Усман Нурмагомедов зустрівся з американським бійцем Майком Хемелом. Бійці пройшли всю дистанцію. Усман виглядав впевненіше, завдав набагато більше ударів – 73 проти 23, але Майк жодного разу не був близьким до нокдауну. У підсумку перемога Нурмагомедова одноголосним рішенням суддів – 29-28, 30-27, 30-27.

Непереможений Нурмагомедов здобув 12-ту перемогу в кар'єрі. Хемел програв 4-й бій з 12.

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MMA змішані єдиноборства Bellator
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