Нурмагомедов переміг без нокауту. Що сталося в Америці?

В Америці завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 255. В одному з боїв в октагон вийшов двоюрідний брат ексчемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.
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Усман Нурмагомедов зустрівся з американським бійцем Майком Хемелом. Бійці пройшли всю дистанцію. Усман виглядав впевненіше, завдав набагато більше ударів – 73 проти 23, але Майк жодного разу не був близьким до нокдауну. У підсумку перемога Нурмагомедова одноголосним рішенням суддів – 29-28, 30-27, 30-27.
@Nmgmdv showed up with some serious kicks in round 1 of his #Bellator debut tonight.- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 3, 2 021
Round 2 is LIVE NOW on @SHOSports !
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Непереможений Нурмагомедов здобув 12-ту перемогу в кар'єрі. Хемел програв 4-й бій з 12.
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