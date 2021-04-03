Російський боксер Папін в першому раунді забив "мішка" з Чехії

Російський боксер Олексій Папін здобув легку перемогу над маловідомим Вацлавом Пейсаром з Чехії. Бій завершився вже в першому раунді. Спочатку росіянин відправив суперника в нокдаун, а через кілька секунд, коли рефері дозволив продовжити бій, добив чеха остаточно.

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На рахунку Папіна стало 13 перемог при одній поразці. А в активі Пейсара 15 перемог і 11 поразок. Папін раніше володів титулом IBF International в крузервейті, а зараз займає 11-місце в світі в своєму дивізіоні за версією boxrec.

Дивіться яскраві нокаути:

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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