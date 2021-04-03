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Російський боксер Папін в першому раунді забив "мішка" з Чехії

3 квітня, 08:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Суперник росіянина зазнав 11-ї поразки в кар'єрі

Російський боксер Олексій Папін здобув легку перемогу над маловідомим Вацлавом Пейсаром з Чехії. Бій завершився вже в першому раунді. Спочатку росіянин відправив суперника в нокдаун, а через кілька секунд, коли рефері дозволив продовжити бій, добив чеха остаточно.

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На рахунку Папіна стало 13 перемог при одній поразці. А в активі Пейсара 15 перемог і 11 поразок. Папін раніше володів титулом IBF International в крузервейті, а зараз займає 11-місце в світі в своєму дивізіоні за версією boxrec.

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бокс нокаут відео нокауту Алексей Папин

Джерело: Сегодня|Спорт

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