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Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и убежал из зала: чумовое видео

1 апреля, 23:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Необычное празднование от бойца из Швеции

Безумным нокаутом завершился поединок между Антоном Туркалем из Швеции и Константином Солдатовым из Казахстана на турнире BRAVE CF 50 в Бахрейне. Шведский боец нокаутировал соперника уже на 13-й секунде, установив новый рекорд организации.

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Однако самое интересное произошло после окончания боя. Как только рефери оттянул Туркаля от бессознательного соперника швед вскочил… и умчался из зала в неизвестном направлении.

Смотрите яркие нокауты:

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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