Это не нокаут, это – убийство: фанаты в шоке от жестокости в женском бою

Словацкая девушка-боец смешанных единоборств Люсия Жабова брутально победила свою соперницу Кристину Нетцу из Греции на турнире Oktagon 22 в Чехии. Бой не продлился и полного раунда.
Жабова нанесла несколько ударов кулаками, а затем неожиданно пробила правой ногой в голову соперницы. Нетца не успела уклониться и приняла всю силу удара на себя, после чего рухнула на настил ринга.
Лучше всего жестокость в клетке описывает комментарий под видео. "Это был не нокаут, это было гребаное убийство", – написал один из фанатов MMA.
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