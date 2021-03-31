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Это не нокаут, это – убийство: фанаты в шоке от жестокости в женском бою

31 марта, 18:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Видео эффектной победы после удара с ноги в голову

Словацкая девушка-боец смешанных единоборств Люсия Жабова брутально победила свою соперницу Кристину Нетцу из Греции на турнире Oktagon 22 в Чехии. Бой не продлился и полного раунда.

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Жабова нанесла несколько ударов кулаками, а затем неожиданно пробила правой ногой в голову соперницы. Нетца не успела уклониться и приняла всю силу удара на себя, после чего рухнула на настил ринга.

Лучше всего жестокость в клетке описывает комментарий под видео. "Это был не нокаут, это было гребаное убийство", – написал один из фанатов MMA.

Смотрите яркие нокауты:

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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