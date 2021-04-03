Вырубил с вертухи: видео эффектного нокаута в MMA

Американский боец смешанных единоборств Пол Капальдо одержал эффектную победу на турнире CFFC 95, победив своего соотечественника Криса Василя в третьем раунде. Решающим стал хлесткий удар ногой с разворота.
Василь упал на канвас уже без чувств, но Капальдо все равно набросился на соперника и принялся добивать его кулаками, пока в схватку не вмешался рефери.
Капальдо одержал шестую победу в MMA и еще ни разу не проигрывал, а Василь потерпел второе поражение при четырех победах.
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