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Вырубил с вертухи: видео эффектного нокаута в MMA

3 апреля, 10:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Один удар – и соперник в отключке

Американский боец смешанных единоборств Пол Капальдо одержал эффектную победу на турнире CFFC 95, победив своего соотечественника Криса Василя в третьем раунде. Решающим стал хлесткий удар ногой с разворота.

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Василь упал на канвас уже без чувств, но Капальдо все равно набросился на соперника и принялся добивать его кулаками, пока в схватку не вмешался рефери.

Капальдо одержал шестую победу в MMA и еще ни разу не проигрывал, а Василь потерпел второе поражение при четырех победах.

Смотрите яркие нокауты:

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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