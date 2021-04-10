Русский
$ 27,98
33,23
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Відправив під канати: страшний нокаут в українській рубці на вечорі Усика

10 квітня, 22:28

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться, як Гук вирубив Руденка

Вечір боксу від промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion в суботу, 10 квітня, відзначився ефектним нокаутом від уродженця Червонограда Львівської області – представника першої напівсередньої ваги Сергія Гука.

Реклама

Незадовго до кінця другого раунду 4-раундового поєдинку Гук серією ударів відправив свого суперника, киянина Андрія Руденка, під канати рингу. За здоров'я останнього стало відверто страшно.

На щастя, Руденко прийшов до тями і підвівся. Щоправда, поки на ринг не винесли стільчик, рефері довелося обійняти нокаутованого боксера, щоб той не впав.

Реклама

Зазначимо, що для проспекту-шульги Гука це четверта перемога в профі. І перша – здобута на батьківщині. Три попередні поєдинки Сергій виграв у Польщі – всі нокаутом.

Читайте також:

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс нокаут Олександр Усик Сергій Гук

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Це був справжній жах – колишня наречена Кличка показала старе фото
Це був справжній жах – колишня наречена Кличка показала старе фотоБокс
Евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування
Евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркуванняБокс
Кличко в карантин полетів: Я все ще вчуся
Кличко в карантин полетів: Я все ще вчусяБокс
Так його ще ніхто не бив: непереможного росіянина нокаутували на очах у рідних вболівальників
Так його ще ніхто не бив: непереможного росіянина нокаутували на очах у рідних вболівальниківБокс
Олександр Усик відмовився від горщика: боксер показав новий імідж
Олександр Усик відмовився від горщика: боксер показав новий іміджБокс
П'ятий розмір грудей і сексуальні трусики: боксерка роздяглася на зважуванні і зал завмер
П'ятий розмір грудей і сексуальні трусики: боксерка роздяглася на зважуванні і зал завмерБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти