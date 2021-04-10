Відправив під канати: страшний нокаут в українській рубці на вечорі Усика

Вечір боксу від промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion в суботу, 10 квітня, відзначився ефектним нокаутом від уродженця Червонограда Львівської області – представника першої напівсередньої ваги Сергія Гука.
Незадовго до кінця другого раунду 4-раундового поєдинку Гук серією ударів відправив свого суперника, киянина Андрія Руденка, під канати рингу. За здоров'я останнього стало відверто страшно.
На щастя, Руденко прийшов до тями і підвівся. Щоправда, поки на ринг не винесли стільчик, рефері довелося обійняти нокаутованого боксера, щоб той не впав.
Зазначимо, що для проспекту-шульги Гука це четверта перемога в профі. І перша – здобута на батьківщині. Три попередні поєдинки Сергій виграв у Польщі – всі нокаутом.
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