Русский
$ 27,89
33,14
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Легенду UFC вирубали ударом коліна в голову

8 квітня, 12:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Американець Деметріус Джонсон зазнав першої дострокової поразки в кар'єрі

Сенсаційно завершився турнір зі змішаних єдиноборств, який пройшов під патронатом One Championship в Сінгапурі. Колишній чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Деметріус Джонсон був нокаутований вперше в житті.

Реклама

Тим часом зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизни.

Кривдником 34-річного американця в головному бою вечора став бразилець Адріано Мораес. Спочатку він послав Джонсона в нокдаун ударом рукою, а потім нокаутував коліном. Таке дозволено в цій версії єдиноборств. Дивіться, як це сталося.

Радості Мораеса не було меж. Від захоплення він одразу "поліз на стінку" і зробив сальто.

Втім, Деметріус не тримав зла на Адріано, і після поєдинку бійці по-дружньому обнялися.

Реклама

Раніше Джонсон 11 разів захищав свій титул чемпіона, а поступався лише за рішенням суддів. А Мораес продовжує носити титул найкращого бійця промоушена One Championship.

Читайте також: Бійця ММА застрелили, коли він бив подругу

Дивіться, як боєць UFC Стівен Томпсон займався аеробікою:

Аеробіка від бійця UFC Стівена Томпсона Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео коліно нокаут MMA UFC змішані єдиноборства
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало
Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"MMA
Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMA
Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMAMMA
Глядачі шукали палець бійця: такої травми в ММА ще не було
Глядачі шукали палець бійця: такої травми в ММА ще не булоMMA
Серцеїдка! Зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизни
Серцеїдка! Зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизниMMA
Секс-королева змішаних єдиноборств: Пейдж Ванзант перепало за зухвале фото
Секс-королева змішаних єдиноборств: Пейдж Ванзант перепало за зухвале фотоMMA
Зірка змішаних єдиноборств показала себе повністю голою
Зірка змішаних єдиноборств показала себе повністю голоюMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти