Легенду UFC вирубали ударом коліна в голову

Сенсаційно завершився турнір зі змішаних єдиноборств, який пройшов під патронатом One Championship в Сінгапурі. Колишній чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Деметріус Джонсон був нокаутований вперше в житті.

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Тим часом зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизни.

Кривдником 34-річного американця в головному бою вечора став бразилець Адріано Мораес. Спочатку він послав Джонсона в нокдаун ударом рукою, а потім нокаутував коліном. Таке дозволено в цій версії єдиноборств. Дивіться, як це сталося.

Радості Мораеса не було меж. Від захоплення він одразу "поліз на стінку" і зробив сальто.

Втім, Деметріус не тримав зла на Адріано, і після поєдинку бійці по-дружньому обнялися.

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Раніше Джонсон 11 разів захищав свій титул чемпіона, а поступався лише за рішенням суддів. А Мораес продовжує носити титул найкращого бійця промоушена One Championship.

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Дивіться, як боєць UFC Стівен Томпсон займався аеробікою:

Аеробіка від бійця UFC Стівена Томпсона Відео: Instagram

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