Легенду UFC вирубали ударом коліна в голову

Сенсаційно завершився турнір зі змішаних єдиноборств, який пройшов під патронатом One Championship в Сінгапурі. Колишній чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Деметріус Джонсон був нокаутований вперше в житті.
Тим часом зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизни.
Кривдником 34-річного американця в головному бою вечора став бразилець Адріано Мораес. Спочатку він послав Джонсона в нокдаун ударом рукою, а потім нокаутував коліном. Таке дозволено в цій версії єдиноборств. Дивіться, як це сталося.
Радості Мораеса не було меж. Від захоплення він одразу "поліз на стінку" і зробив сальто.
Втім, Деметріус не тримав зла на Адріано, і після поєдинку бійці по-дружньому обнялися.
Раніше Джонсон 11 разів захищав свій титул чемпіона, а поступався лише за рішенням суддів. А Мораес продовжує носити титул найкращого бійця промоушена One Championship.
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