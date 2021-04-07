Оце так врубив! З'явилося відео моторошного нокауту від Берінчика в любителях

У Мережі опублікували відео жорстокого нокауту у виконанні срібного призера Олімпіади-2012 в Лондоні і чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика. Джерело не вказує, коли саме стався цей бій, але зазначає, що відео часів виступу Дениса в любителях.

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На відео видно, як Беринчик вправними рухами йде від спроб суперника, а потім різким ударом відправив його в глибокий нокаут. Його суперник впав обличчям на кинувся, а рефері відразу покликав на допомогу медиків.

Беринчик перейшов з аматорів у професіонали в 2015 році. Він провів 15 боїв на професійному рингу і всі виграв. Дев'ять з них він завершив достроково. Однак наступний свій бій він проведе на голих кулаках. Суперником українця стане Артем Лобов, який представляє Ірландію. Раніше ми писали, навіщо Берінчик бій навкулачки, якщо він боїться цього поєдинку .

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