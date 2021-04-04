Вбив суперника ударом в голову: відео жахливої трагедії на рингу

Ще одна смерть спортсмена на рингу. Цього разу трагедія сталася на турнірі з кікбоксингу в Еквадорі Pacific Cup. Раніше боксер помер після нокауту під час боюв Пакистані.

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25-річний боєць Йоель Кауаскі пропустив потужний хайкік у голову і знепритомнів на рингу. Персонал намагався надати йому першу допомогу на місці. Але, за даними El Norte, у залі не було підготовлених медпрацівників. Спортсмена терміново доставили до лікарні, але врятувати життя хлопцеві медикам не вдалося.

У Йоеля стався крововилив у стовбур головного мозку, лікарі були змушені від'єднати його від апарату штучної вентиляції легень і оголосити мертвим. А суперника Кауаскі в Еквадорі може очікувати кримінальна відповідальність, як стверджують еквадорські користувачі в соціальних мережах.

Раніше помер один з найкращих боксерів усіх часів. Марвін Гаглер сім років володів чемпіонським титулом.

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