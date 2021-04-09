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Так його ще ніхто не бив: непереможного росіянина нокаутували на очах у рідних вболівальників

9 квітня, 00:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Рефері не дозволив росіянину впасти на коліна

Маловідомий бельгієць конголезького походження Джек Муловайі завдав першої поразки в кар'єрі російському суперважковаговику Авті Давтаєву. Ймовірно, промоутери чеченця планували, що їх підопічний отримає чергову легку перемогу перед рідною публікою в Грозному, але не тут-то було.

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У восьмому раунді Муловайі настільки побив Давтаєва, що від першого падіння в кар'єрі його врятував лише рефері, який зупинив бій – перемога бельгійця технічним нокаутом. Знесилений росіянин у ту ж мить повис на судді.

Давтаєв зазнав першої поразки після 20-ти перемог і однієї нічиєї. А ось Муловайі здобув 10-ту перемогу при двох поразках.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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