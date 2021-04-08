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Майк Тайсон проти Тайсона Ф'юрі! І це не фантастика

8 квітня, 13:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ветеран боксу хотів би провести виставковий бій проти чинного чемпіона

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон на пенсії вирішив згадати молодість і повернутися до боксу. Нині 54-річний ветеран після недавнього бою з Роєм Джонсом зайнявся організацією наступних зустрічей на рингу. Уже відомо, що Голіфілд поставив умову перед Тайсоном.

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Крім того, "Залізний Майк" хоче побитися зі ще одним колишнім чемпіоном – британцем Ленноксом Льюїсом. А також з теперішнім "королем" – чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі! Про це американець розповів в подкасті HotBoxIn:

"Я збираюся побитися з Евандером Голіфілдом і Ленноксом Льюїсом поточного року. Я хочу зустрітися з ними обома. І думаю, що отримаю їх уже цього року. Також я міг би провести виставковий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Якщо мені вдасться це здійснити, то скажу, що на цьому все, закінчую! Навіть якщо я поб'юся тільки з двома хлопцями. Я зможу піти з боксу і жити своїм життям. Звичайно, це будуть показові бої. Мені хотілося б побити всі свої справжні рекорди в виставкових боях".

Поки що невідомо, що думають про наполеонівські плани Майка його ймовірні опоненти. Льюїс завершив кар'єру в 2003 році після кривавої перемоги над Віталієм Кличком. На цей момент затверджена лише дата зустрічі з Голіфілдом – 29 травня.

Нещодавно Майк Тайсон дав прогноз на бій Джошуа і Ф'юрі.

Дивіться, як Майк тренував тенісистку Серену Вільямс:

Відео: Twitter
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бокс Майк Тайсон Евандер Холіфілд Леннокс Льюїс Тайсон Ф'юрі
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