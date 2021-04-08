Майк Тайсон против Тайсона Фьюри! И это не фантастика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон на пенсии решил вспомнить молодость и вернуться к боксу. Ныне 54-летний ветеран после недавнего боя с Роем Джонсом занялся организацией следующих встреч на ринге. Уже известно, что Холифилд поставил условие перед Тайсоном.

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Кроме того, "Железный Майк" хочет побиться с еще одним бывшим чемпионом – британцем Ленноксом Льюисом. А также с нынешним "королем" – чемпионом WBC Тайсоном Фьюри! Об этом американец рассказал в подкасте HotBoxIn:

"Я собираюсь подраться с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом в этом году. Я хочу встретиться с ними обоими. И думаю, что заполучу их уже в этом году. Также я мог бы провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри. Если мне удастся это осуществить, то скажу, что на этом все, заканчиваю! Даже если я побьюсь только с двумя парнями. Я смогу уйти из бокса и жить своей жизнью. Конечно, это будут показательные бои. Мне хотелось бы побить все свои настоящие рекорды в выставочных боях".

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Пока что неизвестно, что думают о наполеоновских планах Майка его возможные оппоненты. Льюис завершил карьеру в 2003 году после кровавой победы над Виталием Кличко. На данный момент утверждена лишь дата встречи с Холифилдом – 29 мая.

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Недавно Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа и Фьюри.

Смотрите, как Майк тренировал теннисистку Серену Уильямс:

Видео: Twitter

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