Тільки не кусатися! Холіфілд поставив умову перед Тайсоном

Легендарний боксер Евандер Холіфілд підтвердив організацію поєдинку проти Майка Тайсона. Бій повинен пройти 29 травня в Майамі.
"Все в силі! Тільки в цей раз битися, а не кусатися!" – поставив Холіфілд умова перед Тайсоном.
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Нагадаємо, що боксери зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Залізного Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину правового вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.
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