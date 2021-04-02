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Тільки не кусатися! Холіфілд поставив умову перед Тайсоном

2 квітня, 13:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бій ветеранів пройде 29 травня в США

Легендарний боксер Евандер Холіфілд підтвердив організацію поєдинку проти Майка Тайсона. Бій повинен пройти 29 травня в Майамі.

"Все в силі! Тільки в цей раз битися, а не кусатися!" – поставив Холіфілд умова перед Тайсоном.

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Нагадаємо, що боксери зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Залізного Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину правового вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

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бокс Майк Тайсон Евандер Холіфілд
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