Телеграф згубить Джошуа, буде катастрофа! Майк Тайсон дав прогноз на мегабій

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився очікуваннями від поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Раніше Джошуа назвав свій найкращий нокаут у кар'єрі.

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Боксери зустрінуться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Ф'юрі поставить пояс WBC, Джошуа виставить титули WBA, IBF, WBO і IBO. На думку Тайсона, у Джошуа є одна слабкість, яка може привести до його поразки.

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"Це буде дуже цікавий поєдинок. Джошуа – чудовий панчер, але його удари можна простежити. Він немов телеграфує про свої удари. У бою з таким великим хлопцем, як Ф'юрі, це стане для Джошуа рецептом катастрофи", – цитує Тайсона "Чемпіонат".

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Раніше ми писали, що британські ЗМІ розсекретили гонорари, які отримають за об'єднавчий бій Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі.

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