Кличко "в прольоті": Джошуа назвав найкращий нокаут у своїй кар'єрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за чотирма версіями британець Ентоні Джошуа назвав свій улюблений нокаут з 22-х, які були в його кар'єрі.
Нагадаємо, саме Ей-Джей в 2017 році поставив крапку в кар'єрі Володимира Кличка, нокаутувавши українця на "Вемблі".
Однак найкращим нокаутом в кар'єрі Джошуа назвав не цей, а удар, яким 12 грудня 2015 року вирубив свого співвітчизника Ділліана Вайта.
До того часу у обох суперників на профі-ринзі не було поразок. Джошуа завдав Уайту найпершої, вимкнувши того в сьомому раунді правим аперкотом.
"Солодкий", – так охарактеризував той нокаут Джошуа в коментарі Sporting News Australia
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Цікаво, що найкращим нокаутом 2020 року визнали лівий аперкот у виконанні Олександра Повєткіна, яким той відправив під канати того ж таки Ділліана Вайта.
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