Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Кличко "в прольоті": Джошуа назвав найкращий нокаут у своїй кар'єрі

2 лютого, 16:01

Олег Люлька Олег Люлька

На перше місце Ей-Джей поставив аперкот, яким вирубив Вайта

Чемпіон світу в суперважкій вазі за чотирма версіями британець Ентоні Джошуа назвав свій улюблений нокаут з 22-х, які були в його кар'єрі.

Реклама

Нагадаємо, саме Ей-Джей в 2017 році поставив крапку в кар'єрі Володимира Кличка, нокаутувавши українця на "Вемблі".

Однак найкращим нокаутом в кар'єрі Джошуа назвав не цей, а удар, яким 12 грудня 2015 року вирубив свого співвітчизника Ділліана Вайта.

До того часу у обох суперників на профі-ринзі не було поразок. Джошуа завдав Уайту найпершої, вимкнувши того в сьомому раунді правим аперкотом.

"Солодкий", – так охарактеризував той нокаут Джошуа в коментарі Sporting News Australia

Реклама

Джошуа vs Вайт

Джошуа vs Вайт / Фото: Getty Images

Читайте також: Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут в 47 років

Цікаво, що найкращим нокаутом 2020 року визнали лівий аперкот у виконанні Олександра Повєткіна, яким той відправив під канати того ж таки Ділліана Вайта.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс нокаут Ентоні Джошуа Ділліан Уайт
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раунді
Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раундіБокс
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капаБокс
"Наші лікарі ... Вкололи щось": боксер Денис Берінчик про втрату новонародженого синаБокс
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отрутуБокс
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловив
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловивБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти