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Кличко "в пролете": Джошуа назвал лучший нокаут в своей карьере

2 февраля, 16:01

Олег Люлька Олег Люлька

На первое место Эй-Джей поставил апперкот, которым вырубил Уайта

Чемпион мира в супертяжелом весе по четырех версиям британец Энтони Джошуа назвал свой любимый нокаут из 22-х, которые были в его карьере.

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Напомним, именно Эй-Джей в 2017 году поставил точку в карьере Владимира Кличко, нокаутировав украинца на "Уэмбли".

Однако лучшим нокаутом в карьере Джошуа назвал не этот, а удар, которым 12 декабря 2015 года вырубил своего соотечественника Диллиана Уайта.

К тому моменту у обоих соперников на профи-ринге не было поражений. Джошуа нанес Уайту первое, отключив того в седьмом раунде правым апперкотом.

"Сладкий", – так охарактеризовал тот нокаут Джошуа в комментарии Sporting News Australia

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Джошуа vs Уайт

Джошуа vs Уайт / Фото: Getty Images

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Интересно, что лучшим нокаутом 2020 года признали левый апперкот в исполнении Александра Поветкина, которым тот отправил под канаты всего то же Диллиана Уайта.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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бокс нокаут Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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