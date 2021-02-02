Кличко "в пролете": Джошуа назвал лучший нокаут в своей карьере

Чемпион мира в супертяжелом весе по четырех версиям британец Энтони Джошуа назвал свой любимый нокаут из 22-х, которые были в его карьере.

Реклама

Напомним, именно Эй-Джей в 2017 году поставил точку в карьере Владимира Кличко, нокаутировав украинца на "Уэмбли".

Однако лучшим нокаутом в карьере Джошуа назвал не этот, а удар, которым 12 декабря 2015 года вырубил своего соотечественника Диллиана Уайта.

К тому моменту у обоих соперников на профи-ринге не было поражений. Джошуа нанес Уайту первое, отключив того в седьмом раунде правым апперкотом.

"Сладкий", – так охарактеризовал тот нокаут Джошуа в комментарии Sporting News Australia

Реклама

Джошуа vs Уайт / Фото: Getty Images

Читайте также: Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет

Интересно, что лучшим нокаутом 2020 года признали левый апперкот в исполнении Александра Поветкина, которым тот отправил под канаты всего то же Диллиана Уайта.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама