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Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)

19 січня, 10:04

Олег Люлька Олег Люлька

Аперкот Повєткіна в бою з Вайтом визнано найкращим ударом-2020 Всесвітньою боксерською радою

Всесвітня боксерська рада (WBC) визнала нокаут у виконанні росіянина Олександра Повєткіна в поєдинку з британцем Ділліаном Вайтом найкращим у 2020 році.

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Про це WBC повідомила у себе в Instagram.

Нагадаємо, той поєдинок відбувся в Англії без глядачів ще в серпні. Тоді Вайт двічі відправляв росіянина в нокдаун, але той приходив до тями. А в п'ятому раунді лівий аперкот у виконанні Повєткіна вимкнув британця, відправивши того під канати.

Нокаут року. Відео

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Відзначимо, що раніше нокаутом року аперкот Повєткіна визнали читачі Segodnya.ua

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Також звання найкращого нокауту-2020 Повєткін удостоївся від порталу BoxingScene.

Повєткін – Вайт

Повєткін – Вайт / Фото: matchroomboxing

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Олександр Повєткін

Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

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Повєткін і Вайт збиралися знову зустрітися наприкінці 2020-го, але 41-річний росіянин заразився коронавірусом. І бій перенесли. Пізніше у реваншу Повєткін – Вайт з'явилася нова офіційна дата. Він відбудеться 6 березня.

До речі, не так давно Повєткін озвучив обов'язкову умова для бою з Усиком. "Особисто я не збираюся з ним битися. У нас з ним хороші приятельські стосунки. Але якщо залишимося ми удвох з Усиком, тоді нам і доведеться боксувати", – каже росіянин.

Дивіться яскравий нокаут у змішаних єдиноборствах

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бокс нокаут WBC Олександр Повєткін Ділліан Уайт
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