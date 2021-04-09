Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков

9 апреля, 00:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери не позволил россиянину упасть на колени

Малоизвестный бельгиец конголезского происхождения Джек Муловайи нанес первое поражение в карьере российскому супертяжеловесу Авти Давтаеву. Вероятно, промоутеры чеченца планировали, что их подопечный одержит очередную легкую победу перед родной публикой в Грозном, но не тут-то было.

Реклама

Читайте также: Единственный способ прокормить семью: девятилетний боксер рвется на ринг

В восьмом раунде Муловайи настолько избил Давтаева, что от первого падения в карьере его спас только рефери, остановивший бой – победа бельгийца техническим нокаутом. Обессиленный россиянин тут же повис на судье.

Давтаев потерпел первое поражение после 20-ти побед и одной ничьей. А вот Муловайи одержал 10-ю победу при двух поражениях.

Читайте также:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фото
Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фотоБокс
Снес челюсть и заставил выбросить полотенце! Безжалостный нокаут от Цзю-младшего
Снес челюсть и заставил выбросить полотенце! Безжалостный нокаут от Цзю-младшегоБокс
Кличко в карантин улетел: Я все еще учусь
Кличко в карантин улетел: Я все еще учусьБокс
Страшно смотреть: украинка изуродовала соперницу на ринге
Страшно смотреть: украинка изуродовала соперницу на рингеБокс
Чемпион в противогазе защищает титул. Что известно о супербое Херринг – Фрэмптон
Чемпион в противогазе защищает титул. Что известно о супербое Херринг – ФрэмптонБокс
Саша – это Саша: менеджер об уходе Усика в UFC
Саша – это Саша: менеджер об уходе Усика в UFCБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять