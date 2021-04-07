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Вот так врубил! Появилось видео жуткого нокаута от Беринчика в любителях

7 апреля, 22:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый боксер уничтожал соперников еще в аматорах

В Сети опубликовали видео жестокого нокаута в исполнении серебряного призера Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика. Источник не указывает, когда именно случился этот бой, но отмечает, что видео времен выступления Дениса в любителях.

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На видео видно, как Беринчик ловкими движениями уходит от попыток соперника, а затем резким ударом отправил его в глубокий нокаут. Его соперник упал лицом на канвас, а рефери сразу позвал на помощь медиков.

Беринчик перешел из любителей в профессионалы в 2015 году. Он провел 15 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Девять из них он завершил досрочно. Однако следующий свой бой он проведет на голых кулаках. Соперником украинца станет Артем Лобов, представляющий Ирландию. Ранее мы писали, зачем Беринчику бой на кулаках, если он боится этого поединка.

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бокс нокаут Денис Беринчик видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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