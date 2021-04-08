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Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фото

8 апреля, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хайден Панеттьери вспомнила, как плавала с акулами в Австралии

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко по-прежнему наслаждается жизнью в статусе холостяка. А вот мать его ребенка, дочери Кайи-Евдокии, американка Хайден Панеттьери не скрывает свои отношения. Недавно бывшая девушка Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере.

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При этом актриса с уважением относится и к украинцу: например, поздравляет его с днем рождения. на своей страничке в Instagram Панеттьери следующим кадром после фото Владимира выложила свою фотографию из Австралии. Там девушка плавала с аквалангом в окружении хищников. А теперь вспомнила свои ощущения:

"Только что нашла одну из своих любимых фотографий, когда я занималась дайвингом в Австралии! В момент, когда делали снимок, акула пригвоздилась прямо к моей голове. И это неподдельное выражение ужаса на моем лице".

Бывший спортсмен тем временем развлекается по-другому. На днях Кличко в карантин улетел в самолете: "Я все еще учусь". Боксер попробовал себя за штурвалом.

Смотрите, как Владимир Кличко минувшей зимой играл в хоккей:

Владимир Кличко забрасывает шайбу
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фото Австралия бокс акула Владимир Кличко ужас Хайден Панеттьери
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