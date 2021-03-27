Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко не любит говорить о своей личной жизни. В том числе и о своих прошлых отношениях. Однако его бывшие девушки периодически вспоминают спортсмена. Мать дочери Владимира, американская актриса Хайден Панеттьери, появилась на публике с новым бойфрендом. Им оказался 48-летний магнат Джефф Бичер.

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31-летнюю Хайден увидели на дне рождения бизнесмена, который отмечался в Голливуде. При этом Панеттьери не скрывалась от прессы и даже поделилась с ней своей радостью. Вместе с Джеффом актриса покинула вечеринку на его винтажном автомобиле.

После Владимира у Хайден был бойфренд – актер Брайан Хикерсон, который не раз бил девушку. Панеттьери его прощала, но затем все же ушла от него. Теперь, похоже, она вновь счастлива.

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Пока что в соцсетях она не выложила фото с Бичером. Зато на своей страничке в Instagram одарила фанатов фото с воздушным поцелуем со "всей своей любовью".

Интересно, что Хайден сохранила теплые чувства и к Владимиру. Хотя недавно бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях. Позавчера американка не забыла поздравить "замечательного человека" с днем рождения.

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Кличко-младший в последнее время занимается бизнесом, издает свои книги и получает удовольствие от жизни. В частности, Кличко празднует 45-летие в пустыне.

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Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

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