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Кличко в карантин улетел: Я все еще учусь

6 апреля, 21:04

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Владимир продолжает познавать новые стороны жизни

"Красиво жить не запретишь", – хочется воскликнуть, увидев очередное фото бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. Сегодня легендарный украинский спортсмен поделился с публикой кадром своего очередного увлечения. А в конце марта Кличко праздновал 45-летие в пустыне.

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Володя оказался в кабине небольшого самолета рядом с опытным пилотом. "Продолжаю учиться. И я не просто говорю это", – с улыбкой подписал фото Кличко-младший перед вторым штурвалом. Мол, слова подтверждает делами. Похоже, экс-боксер решил освоить летающий аппарат. Судя по его настроению и пилота рядом, обучение проходит успешно.

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Напомним, боксер завершил карьеру четыре года назад после поражения британцу Энтони Джошуа. С тех пор он находит новые увлечения, преподает и пишет книги. Минувшей зимой он даже пробовал освоить хоккей.

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется
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Недавно бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом.

Вспомним, как Владимир обращался к соотечественникам по поводу карантина из-за коронавируса.

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