Це був справжній жах – колишня наречена Кличка показала старе фото

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко насолоджується життям у статусі холостяка. А ось мати його дитини, дочки Кайї-Євдокії, американка Хайден Панеттьєрі не приховує свої стосунки. Нещодавно колишня дівчина Кличка з'явилася з новим бойфрендом, але згадала й про боксера.

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При цьому актриса з повагою ставиться і до українця: наприклад, вітає його днем народження. На своїй сторінці в Instagram Панеттьєрі наступним кадром після фото Володимира виклала свою фотографію з Австралії. Там дівчина плавала з аквалангом в оточенні хижаків. А тепер згадала свої почуття:

"Тільки що знайшла одну зі своїх улюблених фотографій, коли я займалася дайвінгом в Австралії! В момент, коли робили знімок, акула прибилася прямо до моєї голови. І це непідробний вираз жаху на моєму обличчі".

Колишній спортсмен тим часом розважається по-іншому. Днями Кличко в карантин полетів у літаку: "Я все ще вчуся". Боксер спробував себе за штурвалом.

Дивіться, як Володимир Кличко минулої зими грав у хокей:

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