Колишня наречена Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера

Знаменитий український боксер Володимир Кличко не любить говорити про своє особисте життя. У тому числі і про свої минулі відносини. Однак його колишні дівчата періодично згадують спортсмена. Мати дочки Володимира, американська актриса Хайден Панеттьєрі, з'явилася на публіці з новим бойфрендом. Ним виявився 48-річний магнат Джефф Бічер.

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31-річну Хайден побачили на дні народження бізнесмена, який відзначався в Голлівуді. При цьому Панеттьєрі не ховалася від преси і навіть поділилася з нею своїми радощами. Разом з Джеффом актриса покинула вечірку на його вінтажному автомобілі.

Після Володимира у Хайден був бойфренд – актор Брайан Хікерсон, який не раз бив дівчину. Панеттьєрі його пробачала, але потім все ж пішла від нього. Тепер, схоже, вона знову щаслива.

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Поки що в соцмережах вона не виклала фото з Бічером. Зате на своїй сторінці в Instagram обдарувала фанатів фото з повітряним поцілунком зі "всієї своєю любов'ю".

Цікаво, що Хайден зберегла теплі почуття і до Володимира. Хоча недавно колишня дівчина Кличка видалила фотографії з боксером і дочкою в соцмережах. Позавчора американка не забула привітати "чудову людину" з днем народження.

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Кличко-молодший останнім часом займається бізнесом, видає свої книги і отримує задоволення від життя. Зокрема, Кличко святкує 45-річчя в пустелі.

Дивіться, як Володимир грає в хокей:

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