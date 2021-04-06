Кличко в карантин полетів: Я все ще вчуся

"Красиво жити не заборониш", – хочеться вигукнути, побачивши чергове фото колишнього чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка. Сьогодні легендарний український спортсмен поділився з публікою кадром свого чергового захоплення. А в кінці березня Кличко святкував 45-річчя в пустелі.

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Володя виявився в кабіні невеликого літака поруч з досвідченим пілотом. "Продовжую вчитися. І я не просто говорю це", – з посмішкою підписав фото Кличко-молодший перед другим штурвалом. Мовляв, слова підтверджує справами. Схоже, ексбоксер вирішив освоїти літаючий апарат. Судячи з його настрою і пілота поруч, навчання проходить успішно.

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Нагадаємо, боксер завершив кар'єру чотири роки тому після поразки британцеві Ентоні Джошуа. І відтоді він знаходить нові захоплення, викладає і пише книги. Минулої зими він навіть пробував освоїти хокей.

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Нещодавно колишня наречена Кличка з'явилася з новим бойфрендом.

Згадаймо, як Володимир звертався до співвітчизників стосовно карантину через коронавірус.

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